Chemnitz: Drogen im Wert von 30.000 Euro sichergestellt, mutmaßlicher Dealer beißt Polizisten

Chemnitz - Die Polizei in Chemnitz konnte am Mittwochabend einen mutmaßlichen Dealer fassen und Drogen im Wert von circa 30.000 Euro sicherstellen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zwei Beamte (w/32, m/54) gegen 21.45 Uhr am Mittwoch in der Augustusburger Straße, um einen Haftbefehl gegen einen 31-Jährigen zu vollstrecken.

Der Deutsche war zur Fahndung ausgeschrieben und sollte eine dreimonatige Freiheitsstrafe antreten. Verurteilt war er wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Allerdings öffnete niemand die Wohnungstür. Dann plötzlich rannte der Gesuchte mit mehreren Rucksäcken und Taschen aus dem Haus.

"Die beiden Polizisten bemerkten dies, verfolgten den 31-Jährigen und konnten ihn nach kurzer Nacheile stellen. Der Mann wehrte sich massiv, schlug um sich und biss beide Polizisten. Auch wenn die 32-jährige Polizeibeamtin und auch ihr Kollege leicht verletzt wurden, konnte der Gesuchte am Boden fixiert werden", heißt es weiter von der Polizei.

Der Grund, weshalb er sich so heftig wehrte, befand sich in den Taschen: mehr als 900 Gramm Marihuana, 40 Gramm Haschisch, 132 Gramm Crystal, knapp 93 Gramm Kokain, 75 XTC-Tabletten, 422 LSD-Trips, zwei Feinwaagen, zwei Handys, knapp 500 Euro in szenetypischer Stückelung, Hunderte Verpackungsfolien und Unterlagen über Drogenverkäufe.