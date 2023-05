Chemnitz: Fahrgäste in Nachtbus beschimpft und beleidigt

Chemnitz - In der Nacht zu Sonntag ist es in einem Chemnitzer Nachtbus zu einer Rangelei und Beschimpfungen gekommen.

In der Nacht zu Sonntag musste die Polizei in Chemnitz zu einem Nachtbus ausrücken, in dem ein Mann einen Fahrgast beleidigt und beschimpft hatte. (Archivbild) © Klaus Jedlicka

Wie die Polizei mitteilte, passierte der Vorfall gegen 1.45 Uhr in der Dresdner Straße.

"Vor Ort gaben mehrere Zeugen gegenüber den Beamten an, dass ein 35-Jähriger kurz nach dem Einsteigen in den Bus damit begonnen hatte, Fahrgäste mit homophoben und ausländerfeindlichen Aussagen zu beschimpfen", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Ein anderer Fahrgast (34) schritt ein. Dabei kam es allerdings zu einem Gerangel mit dem 35-Jährigen.

Der Zeuge und der Geschädigte, ein 40 Jahre alter Pole, konnten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.