22.02.2023 14:03 1.004 Chemnitz: Geklautes Auto wieder aufgetaucht

Ein im Januar in der Dorotheenstraße geklautes Auto ist in der Nacht zu Mittwoch in Chemnitz auf der Zietenstraße wieder aufgetaucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Ein im Januar in Chemnitz geklautes Auto ist nun wieder aufgetaucht. Die Polizei Chemnitz sucht Zeugen zu einem Autodiebstahl. (Symbolbild) © 123rf/summertime72 Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Mieter eines Privatparkplatzes in der Nacht zu Mittwoch in der Zietenstraße, dass ihr Platz bereits belegt war - mit einem roten Toyota. Die Polizei stellte dann vor Ort fest, dass es sich bei dem Wagen um ein im Januar in der Dorotheenstraße gestohlenes Fahrzeug handelt. Das Auto wurde sichergestellt und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden.

Chemnitz Crime Rentnerin in Chemnitz von jungem Mann ausgeraubt: Krankenhaus! Die Chemnitzer Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Toyota am Dienstagabend im Bereich der Zietenstraße/Sebastian-Bach-Straße gesehen haben und Angaben zum/zur Fahrer/-in machen können. "Nach ersten Erkenntnissen soll der Pkw am Dienstag in der Zeit von 17 Uhr bis 23.40 Uhr auf dem Parkplatz, welcher über die Sebastian-Bach-Straße zu erreichen ist, abgestellt worden sein", so die Polizei weiter. Wer hat etwas beobachtet oder auch Personen gesehen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen.

Titelfoto: 123rf/summertime72