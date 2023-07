Chemnitz: GPS-Tracker führt Polizei zu mutmaßlichem Fahrrad-Dieb

Chemnitz - Ein GPS-Tracker führte die Polizei in Chemnitz am Sonntag zu einem mutmaßlichen Dieb.

Die Polizei ermittelt nun gegen einen mutmaßlichen Fahrraddieb. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Am Morgen bemerkte ein Mieter (42) in der Zeißstraße, dass sein E-Bike der Marke Cube aus seinem Keller gestohlen worden war.

Er rief die Polizei und gab an, dass das Fahrrad im Wert von gut 2200 Euro über einen verbauten GPS-Tracker geortet werden kann.

Das Bike sollte sich dem Signal nach in der Leipziger Straße befinden.

Polizisten machten sich auf den Weg zu der Wohnung im Ortsteil Schloßchemnitz, wo sie dann nicht nur den Mieter (37) und das geklaute Bike fanden, sondern auch noch ein weiteres E-Bike, mehrere Federgabeln, andere Fahrradteile und diverse Werkzeuge.

"Zudem entdeckten die Polizisten in der Wohnung zwei Cliptütchen, in denen sich Konsumeinheiten Crystal befanden", teilte die Polizei am Montag mit.

Der 42-Jährige bekam sein E-Bike wieder, das mutmaßliche Diebesgut und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Nun muss geklärt werden, woher das andere Fahrrad und die Teile stammen.