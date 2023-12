29.12.2023 12:45 713 Illegal Feuerwerk in Chemnitz gezündet, dann treten Teenies Mann in den Bauch

In Chemnitz haben Jugendliche am Donnerstagabend einen Mann in der Paul-Bertz-Straße attackiert, nachdem sie Feuerwerk gezündet hatten.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Erst zündeten zwei Jugendliche in Chemnitz illegal Feuerwerkskörper, dann attackierten sie einen Mann (53)! Jugendliche hatten in Helbersdorf illegal Feuerwerk gezündet. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Am gestrigen Donnerstagabend kam es zu dem Vorfall im Ortsteil Helbersdorf. Gegen 19 Uhr sprach laut Polizei ein 53-Jähriger in der Paul-Bertz-Straße zwei augenscheinliche Jugendliche an, die Feuerwerkskörper gezündet hatten.

Er wies sie darauf hin, dass das erst an Silvester erlaubt ist. Chemnitz Crime Unbekannter belästigt Kinder in Chemnitz: Polizei sucht Zeugen Einer der Jugendlichen griff den Mann daraufhin an und schlug nach ihm. "Der andere trat ihm in den Bauch. Sie sollen dann noch in einer anderen Sprache gepöbelt haben und verschwanden schließlich", so die Polizei weiter. Der Mann wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa