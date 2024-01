Sexueller Übergriff in Chemnitz: Jugendliche in Bus belästigt

In einem Bus der Linie 32 wurde eine Jugendliche (17) sexuell belästigt. (Symbolbild) © 123RF/ djedzura

Eine 17-Jährige zeigte am gestrigen Mittwoch bei der Polizei eine sexuelle Belästigung an.

Was war passiert? Die Jugendliche war gegen 15.05 Uhr an der Hartmannstraße in einen Bus der Linie 32 in Richtung Omnibusbahnhof gestiegen.

"Aus einer Gruppe von fünf jungen Männern bzw. Jugendlichen heraus sei sie von einem der Unbekannten im Gesicht, am Bein und am Gesäß gegen ihren Willen berührt worden", teilte die Polizei mit.

Außerdem wurde die 17-Jährige beleidigt. 15.15 Uhr stieg sie dann aus dem Bus aus.

Die Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung in Tateinheit mit Beleidigung.

Um die Identität der Gruppe junger Männer bzw. Jugendlicher zu klären, nutzen die Ermittler auch die Videoaufnahmen des Linienbusses.