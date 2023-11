Chemnitz: 17-Jähriger in der City von Jugendlichen mit Messer bedroht

Nachdem sie die Geldkarte ergaunert hatten, forderten sie die PIN des 17-Jährigen. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Am frühen Sonntagabend wurde ein 17-Jähriger und seine zwei Begleiter im Alter von 14 und 15 Jahren in der Rathausstraße an der Zentralhaltestelle von vier bis fünf Jugendlichen angesprochen und am Weggehen gehindert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, durchsuchten sie den 17-Jährigen und nahmen ihm eine Geldkarte aus seinem Portmonee. Anschließend drohten sie ihm mit einem Messer, die PIN der Geldkarte zu verraten, doch der 17-Jährige weigerte sich.

Die Tätergruppe ließ daraufhin von dem Jugendlichen ab und ging in Richtung Bahnhofstraße davon. Der unverletzte 17-Jährige verständigte umgehend die Polizei, die nur wenig später im Rahmen der Fahndung drei der tatverdächtigen Jugendlichen (14/w, 14/m, 16/m) in einem Schnellrestaurant stellten.