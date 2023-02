Chemnitz: Ladendieb beißt Kassierer in Arm, zuvor gab's schon 'ne Prügelei

Chemnitz - In Chemnitz hat am Montag ein junger Mann (23) versucht, bei einem Discounter Waren zu klauen. Das war aber nicht das einzige Vergehen des 23-Jährigen an diesem Tag.

Die Polizei hat am Montag in Chemnitz einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. (Symbolbild) © Arno Burgi / dpa

Wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Dienstagmittag mitteilte, war der Deutsche am Montag zwischen 13 und 13.15 Uhr in einem Supermarkt an der Theaterstraße. An der Kasse legte er augenscheinlich nicht alle Sachen zum Bezahlen auf das Band.

"Als der Kassierer (31) ihn darauf ansprach, flüchtete er mit der unbezahlten Ware, welche sich in einem Beutel befand. Der 31-Jährige rannte dem mutmaßlichen Ladendieb hinterher und stoppte ihn im Eingangsbereich", berichtet die Polizei.

Doch der 23-Jährige gab nicht so schnell auf. Er schlug den Kassierer, riss sich los und flüchtete. Dem 31-Jährigen und einer weiteren Mitarbeiterin gelang es jedoch, den mutmaßlichen Dieb erneut zu stoppen und schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Dabei setzte sich der Mann jedoch weiter zur Wehr und biss den 31-Jährigen in den Arm. Der Kassierer wurde leicht verletzt.

Die Polizei nahm den Verdächtigen vorläufig fest. In seinem Beutel wurden die nicht bezahlten Lebensmittel aus dem Discounter gefunden. Sie hatten einen Wert von rund 69 Euro.