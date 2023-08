03.08.2023 16:01 Chemnitz: Mann (37) lebensbedrohlich verletzt, Verdächtiger verhaftet

In einer Wohnung in der Zwickauer Straße in Chemnitz wurde ein lebensbedrohlich verletzter Mann gefunden. Ein Verdächtiger wurde wenig später geschnappt.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Polizei und Rettungsdienst waren am Mittwoch in der Zwickauer Straße in Chemnitz im Einsatz. Ein Mann (37) wurde dort mit lebensbedrohlichen Verletzungen aufgefunden. In Chemnitz wurde ein Mann lebensbedrohlich verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Wenig später wurde ein Verdächtiger geschnappt. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Mittag ein Notruf eingegangen, weshalb die Rettungskräfte zu der Wohnung im Chemnitzer Zentrum fuhren. Vor Ort trafen sie einen 48 Jahre alten Georgier, eine Ukrainerin (51) und den 37-Jährigen, ebenfalls Georgier, an. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. "Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 61-jährigen Landsmann aus dem persönlichen Umfeld des Geschädigten", so eine Polizeisprecherin. Chemnitz Crime Brutale Attacke in Chemnitz: Mann (39) niedergeschlagen und beklaut Der 61-Jährige wurde noch am Mittwochnachmittag im Stadtgebiet festgenommen. Ein Ermittlungsrichter vom Chemnitzer Amtsgericht erließ am Donnerstag Haftbefehl. Der Georgier hat sich bislang nicht zu dem Tatvorwurf geäußert.

