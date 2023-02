19.02.2023 09:52 4.478 Chemnitz: Mann in Club geschlagen und beklaut

Am frühen Samstagmorgen ist in einem Chemnitzer Club in der Reichenhainer Straße ein Mann (46) geschlagen und ausgeraubt worden.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - Raub in Chemnitzer Club! In einem Chemnitzer Club ist am Samstag ein Mann (46) geschlagen und beklaut worden. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah das Ganze bereits am frühen Samstagmorgen. In der Lokalität in der Reichenhainer Straße schlug ein Mann auf einen 46-Jährigen ein und klaute ihm Bargeld aus den Taschen. Der 46-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Chemnitz Crime Mutmaßlicher Drogendealer in Chemnitz geschnappt Als der mutmaßliche Täter dann gegen 5.10 Uhr das Gebäude verließ, hielten Zeugen einen vorbeifahrenden Streifenwagen an. So konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Beute hatte der 23-jährige Russe noch bei sich. Der Tatverdächtige soll am Sonntag einem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden.

