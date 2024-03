24.03.2024 12:06 3.145 Chemnitz: Mann klaut zwei Flaschen Bier, nun sitzt er im Knast

Am Samstag wollte ein Mann in Chemnitz zwei Flaschen Bier in einem Supermarkt klauen. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Ein Detektiv hat am Samstag in einem Chemnitzer Supermarkt einen mutmaßlichen Ladendieb (47) erwischt. Für den Mann ging es dann direkt in den Knast. Die Chemnitzer Polizei wurde am Samstag zu einem Supermarkt in der Tschaikowskistraße gerufen, weil dort ein mutmaßlicher Ladendieb erwischt wurde. (Symbolbild) © 123rf/Torsten Rempt Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte kurz nach 16 Uhr zu dem Markt auf der Tschaikowskistraße gerufen. Der 47-Jährige hatte zuvor in der Getränkeabteilung zwei Flaschen Bier eingesteckt und diese an der Kasse nicht bezahlt. Das blieb nicht unbemerkt. Der Ladendetektiv stellte den Mann noch im Markt. Als die Polizei den Letten überprüfte, stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Chemnitz Crime Skulptur in Chemnitzer Park gesprengt "Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, befindet sich der Lette mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt", so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu dem Ladendiebstahl dauern noch an.

