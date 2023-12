Chemnitz: Mann kommt von Probefahrt mit 78.000 Euro teurem Audi SQ8 nicht zurück

Chemnitz - In Chemnitz ist ein Kaufinteressent mit einem Audi SQ8 verschwunden!

Die Polizei fahndet nun nach dem verschwundenen Audi SQ8. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Im Laufe des gestrigen Donnerstags meldete sich ein Unbekannter per Telefon bei einer Firma in der Müllerstraße. Er äußerte sein Interesse an einem angebotenen Audi SQ8.

Laut Polizei erschien der Mann dann gegen 17 Uhr dort, um mit dem weißen SUV eine Probefahrt zu machen.

Da der Mann bis zum Abend nicht zurückkehrte, meldete ein Mitarbeiter der Firma das Ganze der Polizei. Persönliche Daten hatte der Unbekannte vor der Probefahrt hinterlassen, allerdings geht die Polizei davon aus, dass diese nicht stimmen.

Nach dem circa 78.000 Euro teuren Fahrzeug, das erstmals 2020 zugelassen wurde, wird nun gefahndet.