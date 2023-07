09.07.2023 11:03 Chemnitz: Mann lässt an Haltestelle Hose runter und spielt an sich rum

Zeugen meldeten der Polizei am Samstag, dass ein Mann an einer Haltestelle in Chemnitz-Wittgensdorf an seinem Geschlechtsteil gespielt hat.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - In Chemnitzer Ortsteil Wittgensdorf soll ein Mann (52) an einer Haltestelle die Hose heruntergelassen haben. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen wenig später noch an der Haltestelle an. (Symbolbild) © 123rf/Torsten Rempt Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen, dass ein Mann mit heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil gespielt haben soll. Polizisten trafen den beschriebenen Mann wenig später an der Haltestelle an. Gegen den Deutschen wurden Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen aufgenommen. Der 52-Jährige erhielt einen Platzverweis.

