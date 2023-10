12.10.2023 14:00 Chemnitz: Mann zeigt Hitlergruß in Sachsen-Allee

In der Sachsen-Allee in Chemnitz zeigte am Mittwochabend ein Mann (42) den Hitlergruß.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Mittwochabend zeigte ein Mann (42) in der Sachsen-Allee in Chemnitz den Hitlergruß. Im Einkaufszentrum am Thomas-Mann-Platz zeigte ein Mann (42) den Hitlergruß. (Archivbild) © Sven Gleisberg Wie die Polizei mitteilte, zeigte der 42-Jährige gegen 19.25 Uhr vor einem Geschäft gegenüber zwei Männern den Hitlergruß. Ein Sicherheitsmitarbeiter sah das Ganze und sprach den Täter an. Der Security bekam die Personalien und rief die Polizei. Der 42-Jährige entfernte sich dann aus dem Center. Chemnitz Crime Mann (60) in Chemnitzer City brutal ausgeraubt: Krankenhaus! Gegen den Deutschen wird nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Erst vor wenigen Wochen zeigten Jugendliche in Chemnitz-Rabenstein den Hitlergruß.



Titelfoto: Sven Gleisberg