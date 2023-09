Chemnitz: Mauer von jüdischem Friedhof beschmiert

Chemnitz - In Chemnitz haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag die Mauer des jüdischen Friedhofs beschmiert.

Der jüdische Friedhof in Chemnitz-Altendorf. Am Wochenende haben Unbekannte die Friedhofsmauer beschmiert. © Haertelpress/Harry Härtel

Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Täter zwischen 13 Uhr am Freitagmittag und 17 Uhr am Samstag zu.

An der Mauer in der Straße Hoher Weg, in der Nähe zur Zufahrt des Parkplatzes der Kleingartenanlage "Kappeler Hang", wurden zwei Schriftzüge gesprüht.

Die eine Schmiererei besteht aus lila und silberner Farbe und ist etwa 2,4 Meter mal 3,9 Meter groß. Die andere Schmiererei ist rot/orange/silberfarben und etwa 1,6 Meter mal 6 Meter groß.

"Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt.", so ein Polizeisprecher. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.