18.05.2023 15:01 1.530 Chemnitz: Mit Armbrust auf Polizisten geschossen! Angreifer (31) im Knast

In der Kanalstraße in Chemnitz eskalierte am Mittwoch ein Polizeieinsatz. Ein Mann (31) schoss mit einer Armbrust auf Polizisten, nun befindet er sich im Knast.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Am Mittwoch eskalierte in Chemnitz ein Polizeieinsatz, ein Mann (31) schoss mit seiner Armbrust auf Beamte. Polizeieinsatz in der Kanalstraße in Chemnitz: Hier wehrte sich ein Mann (31) gegen die Festnahme. © Haertelpress Was war passiert? Gegen 13 Uhr wollten Polizisten den Mann in der Kanalstraße festnehmen. Jedoch öffnete der 31-Jährige seine Wohnungstür nicht. Aufgrund einer Rauchentwicklung stürmten die Beamten dann in die Wohnung. Daraufhin beschoss der Mann die Polizisten mit einer Armbrust. "Das Geschoss traf ein Polizeischutzschild. Beim Zugriff auf den 31-Jährigen richtete dieser erneut die Waffe auf die Polizisten. Die Beamten machten von der Dienstwaffe Gebrauch und gaben mehrere Schüsse ab", teilte die Polizei mit. Chemnitz Crime Nach Notruf-Missbräuchen in Chemnitzer Shopping-Center: Täter geschnappt! Der Angreifer wurde getroffen und konnte dann überwältigt werden. Der Deutsche wurde am heutigen Donnerstag am Amtsgericht Chemnitz einem Richter vorgeführt. Nun befindet sich der 31-Jährige auf dem Weg in den Knast!

Der Angreifer (31) schoss mit einer Armbrust auf Polizisten. © Haertelpress Die Ermittlungen laufen.

