31.08.2023 14:06 655 Chemnitz: Mutmaßliche Ladendiebe wollen Mitarbeiter schlagen

In Chemnitz sorgten zwei mutmaßliche Ladendiebe am Mittwoch für Ärger. Beide wollten das Ladenpersonal angreifen. Nun haben sie eine Anzeige am Hals.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Zwei mutmaßliche Ladendiebe sorgten am gestrigen Mittwoch in Chemnitz für Ärger: Sie versuchten, Ladenmitarbeiter zu attackieren! Die Chemnitzer Polizei ermittelt derzeit gegen zwei mutmaßliche Ladendiebe, die nach ihrer Tat völlig ausrasteten. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Gegen 19.50 Uhr stoppte ein Security-Mitarbeiter (23) einen Mann (43) in einem Supermarkt in der Friedrich-Hähnel-Straße. "Doch der mutmaßliche Dieb wurde ausfällig und wollte gehen. Beim Festhalten kam es zum Gerangel", so ein Polizeisprecher. Plötzlich schlug der Afghane mit einer Flasche nach dem 23-Jährigen, der glücklicherweise ausweichen konnte. Chemnitz Crime Nach Macheten-Attacke in Chemnitz: Drei Finger in Glascontainer entdeckt! Dann rückte die Polizei an. Gegen den mutmaßlichen Ladendieb wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Bereits am Morgen, gegen 9 Uhr, sorgte ein mutmaßlicher Ladendieb für Ärger. Der Deutsche soll in einem Einkaufsmarkt in der Hans-Ziegler-Straße Lebensmittel gestohlen haben. "Als er festgehalten wurde, wollte er flüchten und versuchte, einen Geschäftsmitarbeiter zu schlagen", heißt es von der Polizei. Auch gegen ihn wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

