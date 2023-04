Chemnitz: Mutmaßliche Paketdiebin wird aggressiv und schlägt mit Flasche um sich

Die Chemnitzer Polizei ermittelt gegen eine mutmaßliche Paket-Diebin (41). (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Am Dienstagmittag wurde bei einer Firma in der Altchemnitzer Straße ein Paket zugestellt. Es wurde vom Paketdienst an einem Ablageort in dem Bürogebäude deponiert. Wenig später bemerkte ein Mitarbeiter (51), dass das Päckchen verschwunden war.

"Da der Ablageort mit einer Videokamera überwacht ist, konnte der Mitarbeiter feststellen, dass ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau das Paket an sich genommen hatten. Der Inhalt des Pakets war eine spezielle Bohrkrone im Wert von 130 Euro", teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit.

Nur einen Tag später, am Mittwochmittag, entdeckte der 51-Jährige die unbekannte Frau im Treppenhaus des Bürogebäudes. Sie war dort mit einem Stoffbeutel in der Hand unterwegs.

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Firma und einem weiteren Kollegen sprachen sie die Frau, bei der es sich um eine 41 Jahre alte Deutsche handelt, an.

Die Frau wurde daraufhin aggressiv und schubste den 51-Jährigen, sodass dieser beinahe rückwärts die Treppe hinuntergefallen wäre. Er konnte sich aber noch rechtzeitig am Geländer festhalten. Der Geschäftsführer rief schließlich die Polizei.