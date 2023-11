10.11.2023 13:22 Mutmaßlicher Ladendieb (14) schlägt um sich: Zwei Verletzte

Am Donnerstagabend ist in Chemnitz in der Helbersdorfer Straße ein 14-jähriger mutmaßlicher Ladendieb rabiat geworden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Donnerstagabend ein 14-jähriger mutmaßlicher Ladendieb rabiat geworden. Ein 14-Jähriger hatte in einem Rucksack Lebensmittel im Wert von circa zwölf Euro gestohlen. (Symbolfoto) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler Wie die Polizei mitteilte, stellten Mitarbeiterinnen gegen 18.40 Uhr den mutmaßlichen Ladendieb (14) in einem Discounter an der Helbersdorfer Straße. Der 14-Jährige hatte in seinem Rucksack Lebensmittel im Wert von circa zwölf Euro, die er nicht bezahlt hatte. Als die Mitarbeiterinnen ihn angesprochen hatten, versuchte der Junge zu flüchten. Eine Angestellte (35) konnte ihn festhalten, dabei kam es zum Gerangel. Ein Kunde eilte zu Hilfe. Chemnitz Crime Frau an Chemnitzer Haltestelle vergewaltigt "Der Junge schlug und trat um sich. Dabei traf er eine ebenfalls zu Hilfe geeilte Frau, die verletzt zu Boden ging. Der Junge wurde dann in ein Büro gebracht und die Polizei verständigt", so die Polizei weiter. Die Mitarbeiterin sowie die Kundin wurden leicht verletzt. Außerdem sind auch Farbeimer umgestoßen und beschädigt worden. Der 14-Jährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. "Gegen den Jungen (Staatsangehörigkeit: Russische Föderation) wird nun ermittelt", heißt es abschließend von der Polizei.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler