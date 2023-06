Chemnitz und Erzgebirge: Betrüger mit neuer Masche am Telefon unterwegs

Chemnitz/Marienberg - Vorsicht, in Chemnitz und auch im Erzgebirge sind Betrüger mit einer weiteren Masche aktiv!

Die Polizei warnt vor aktuellen Betrüger-Anrufen! (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In den vergangenen Tagen berichtete die Polizei bereits über verschiedene Betrugsmaschen per Telefon. Nun wurden am gestrigen Montag Fälle einer Falschgeld-Masche bekannt.

Die Betrüger gaben sich als Polizisten oder Mitarbeiter der Sparkasse aus.

Sie sagten den Angerufenen, dass sich gerade Falschgeld im Umlauf befindet, fragten dann nach den Bargeldbeständen im Haus, um diese überprüfen zu können.

"Bei den bislang bekanntgewordenen Fällen trat kein Schaden ein, da die Angerufenen den Betrug erkannten, das Telefonat beendeten und kein Bargeld zur angeblichen Prüfung an Fremde übergaben", teilte die Polizei am Dienstag mit.