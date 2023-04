Chemnitz: Versuchter Raub an Zentralhaltestelle, Polizei sucht Zeugen

Chemnitz - Raub-Ärger in der Innenstadt : Ein Mann (58) wurde an der Zentralhaltestelle in Chemnitz beinahe beraubt, geschubst und leicht verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Die Polizei sucht aktuell nach einem unbekannten Mann, der einen 58-Jährigen an der Zentralhaltestelle in Chemnitz beklauen wollte. © Kristin Schmidt

Das Ganze geschah laut Polizei bereits am 28. März gegen 17.50 Uhr. Der 58-Jährige war an der Zentralhaltestelle unterwegs, als er plötzlich ein Ruckeln an seiner Umhängetasche bemerkte.

Dann sah er einen Mann, der den Reißverschluss der Tasche öffnen und offenbar die Geldbörse daraus stehlen wollte.

"Der Geschädigte zog seine Tasche an sich und schrie den Mann an. Dieser schubste daraufhin den 58-Jährigen, welcher dabei zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen zuzog", so ein Polizeisprecher.

Durch den Schrei eilte ein Passant und eine Verkäuferin zu Hilfe. Der Unbekannte flüchtete daraufhin.

So wurde der Täter beschrieben: