Fast doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei erwischt Raser

Chemnitz/Waldheim - Die Polizei hat bei Geschwindigkeitskontrollen auf der A72 bei Chemnitz und auf der S36 in Waldheim ( Landkreis Mittelsachsen ) mehrere Raser erwischt.

Auf der A72 bei Chemnitz und in Mittelsachsen hat die Polizei mal wieder Geschwindigkeiten kontrolliert. Ein Fahrer war fast doppelt so schnell unterwegs als erlaubt. (Symbolbild) © 123rf/caranto

Die Beamten hatten ihre Messgeräte am Donnerstag an der A72-Anschlussstelle Chemnitz-Süd in Fahrtrichtung Leipzig aufgebaut und dort die Geschwindigkeiten mittels Lichtschrankenmessgerät überwacht.

"Während der vierstündigen Kontrollzeit passierten insgesamt 2689 Fahrzeuge die Messstelle. Davon hielten sich 116 Fahrzeugführer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau.

Mehr als die Hälfte der Fahrer lag bei der Überschreitung der Geschwindigkeit im Bußgeldbereich. Am schnellsten war ein BMW. Der Spitzenreiter wurde mit 172 km/h gemessen.

"Für diese Überschreitung dürften laut Bußgeldkatalog 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie zwei Monate Fahrverbot zu Buche schlagen", so die Polizeisprecherin.