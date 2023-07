Chemnitzer Polizei schnappt zwei Langfinger: Dieb greift Beamten bei Festnahme an

Chemnitz - Die Polizei Chemnitz konnte am Donnerstag gleich zwei Langfinger dingfest machen.

Mehrere Eingangstüren in der Barbarossastraße zeigten Spuren eines versuchten Einbruchs. (Archivbild) © Maik Börner

Bei einer Streife in der Nacht zum Donnerstag erwischten Polizisten einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat, als er sich gegen 1.20 Uhr in der Barbarossastraße an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen machte.

Als er die Beamten bemerkte, versuchte er noch zu Fuß zu fliehen. Doch die Polizei konnte ihn nach kurzem Fluchtweg stellen und entdeckte bei dem 33-jährigen Deutschen neben dem Einbruchswerkzeug auch eine geringe Menge Amphetamine.

Außerdem stellten sie an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses sowie an vier weiteren Türen in der Barbarossastraße und der Ahornstraße frische Hebelspuren fest. Der 33-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in ein Polizeirevier gebracht.

Doch wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, waren das nicht die einzigen Vergehen des 33-Jährigen. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera konnte er auch mit den Geschäftseinbrüchen am Dienstag in der Weststraße in Verbindung gebracht werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurde der Tatverdächtige noch am Donnerstag am Amtsgericht Chemnitz einem Richter vorgeführt, der umgehend einen Haftbefehl erließ. Der Deutsche, der bereits mehrfach wegen einschlägiger Straftaten verurteilt wurde, befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen durch die Chemnitzer Kriminalpolizei wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern indes an.