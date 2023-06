Chemnitzerin muss alles mit ansehen: Entblößer nimmt sexuelle Handlungen an sich vor

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/Torsten Rempt

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hielt sich die Frau am Vormittag, kurz vor 11 Uhr, in einem Garten in der Kleingartenanlage an der Scheffelstraße auf, als der Unbekannte plötzlich am Zaun auftauchte.

"Die Hose des Mannes war geöffnet, und er soll sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben", so eine Polizeisprecherin.

Die Seniorin forderte den Mann auf zu gehen, doch er blieb an dem Zaun stehen.

Die Frau rief um Hilfe, sodass ein Nachbar auf das Geschehen aufmerksam wurde. Erst da ergriff der Exhibitionist die Flucht.