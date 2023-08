Drei Fälle in 24 Stunden: Diebe wollen Parkautomaten aufbrechen und richten enormen Schaden an

Chemnitz - Diebe wollten in den vergangenen Tagen in Chemnitz an Parkautomaten abkassieren, teilweise aber ohne Erfolg.

Diebe haben bei einem Kassenautomaten die Geldkassette geklaut. Bei zwei Parkautomaten scheiterten die Täter. (Symbolbild) © Maik Börner

Wie die Polizei am Montag mitteilte, machten sich die Unbekannte in der Nacht zu Sonntag an einem Kassenautomaten an einem Parkplatz an der Wittgensdorfer Straße zu schaffen. Sie brachen den Automaten auf und klauten aus dem Inneren die Geldkassette.

In derselben Nacht schlugen Täter auch an einem Parkautomaten an der Bürgerstraße zu. Sie wollten ihn aufheben, was aber nicht gelang.

"In der Nacht zu Montag wurde dann eine dritte Anzeige erstattet, weil ein Unbekannter sich an einem weiteren Automaten in der Bürgerstraße zu schaffen machte. An das enthaltene Geld gelangte der Täter auch in dem Fall nicht", berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.