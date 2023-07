Einbrecher-Alarm auf Chemnitzer Sonnenberg: Jugendlicher ertappt zwei Diebe in der Wohnung

Chemnitz - Gleich zweimal musste die Chemnitzer Polizei am Montag wegen Einbrechern auf den Sonnenberg ausrücken.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Dabei soll auch geklärt werden, wie die 36-Jährige in den Besitz des gestohlenen Mountainbikes kam.

Wie die Polizei noch vor Ort feststellte, gelang es dem Duo nicht, den Automaten in der Zietenstraße aufzubrechen. Er war jedoch beschädigt. Die genaue Schadenssumme liegt aktuell jedoch nicht vor.

Doch damit noch nicht genug: Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein offener Sitzungshaftbefehl vorlag. Sie wurde daraufhin festgenommen und im Laufe des heutigen Dienstags einem Richter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.

Beim 33-jährigen Tschechen sowie bei der 36-jährigen Slowakin fanden die Beamten verschiedenes Einbruchswerkzeug. Außerdem stellte sich heraus, dass das Fahrrad der Frau zur Fahndung stand. Es wurde in der Nacht zum 29. Juni in der Brückenstraße geklaut.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte das Duo jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung und aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung in der Sonnenstraße gestellt werden.

Gegen 0.45 Uhr meldete ein Zeuge zwei Personen, die augenscheinlich versuchten, einen Automaten in der Zietenstraße aufzubrechen. Jedoch flüchteten die Unbekannten mit Fahrrädern, noch bevor die Beamten eintrafen.

Die Einbrecher erbeuteten in einer Wohnung in der Albrechtstraße unter anderem ein Autoschlüssel. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Gegen 13.45 Uhr wurden die Beamten in die Albrechtstraße gerufen. Dort ertappte ein 16-Jähriger eine Frau und einen Mann, die in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen waren.

Offensichtlich waren sie auf der Suche nach Brauchbarem und öffneten dabei alle Zimmertüren der Wohnung. In einem Raum stieß die Unbekannte dann auf den Jugendlichen. Sichtlich erschrocken, ergriff sie umgehend mit ihrem Komplizen die Flucht.

Die beiden hatten jedoch mittlerweile auch Schlüssel - darunter der eines Autos - eingesteckt. Konkrete Informationen zum Stehlschaden liegen aktuell noch nicht vor. Sachschaden entstand laut Polizeiangaben keiner.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Zeitraum von 13.45 Uhr bis etwa 14 Uhr einen Mann und eine Frau beim fluchtartigen Verlassen eines Mehrfamilienhauses beobachtet haben.

Die flüchtige Frau wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

40 bis 50 Jahre alt

trug dunkle Jacke, dunkles Basecap und einen dunklen Rucksack

Zum Mann liegen keine Informationen vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen geben kann, wendet sich am besten an das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer: 0371 387-102.