Einbrecher in Chemnitz unterwegs: In Büros, Wohnung und Keller eingebrochen

Chemnitz - In Chemnitz haben unbekannte Einbrecher Beute in Büros, einer Wohnung und einem Keller gemacht.

In Chemnitz waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sind Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in der Faleska-Meinig-Straße in zwei Büros in einem Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen.

In einem der Büros entwendeten sie vier Laptops, eine Spielekonsole samt Controller und außerdem noch einige hundert Euro Bargeld. Gesamtwert der Beute: circa 3200 Euro.

"Der einbruchsbedingte Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 1400 Euro", so die Polizei weiter.

Im Ortsteil Altendorf verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus.

Sie brachen die Tür einer Wohnung in der Ernst-Heilmann-Straße auf und durchwühlten mehrere Räume und Schränke. Allerdings gingen sie nach aktuellem Stand der Polizei dabei leer aus, hinterließen aber Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.