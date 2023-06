Einbrecher in Chemnitz unterwegs: Vier Fälle in einer Nacht

Chemnitz - Gleich zu vier Einbrüchen kam es in der Nacht zum Mittwoch in der Chemnitzer City.

Der gesamte Stehl- und Sachschaden ist aktuell noch Teil der Ermittlungen. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, machten sich die bisher unbekannten Täter erst in einem Restaurant in einem Gebäudekomplex am Düsseldorfer Platz zu schaffen.

Dort zerstörten sie eine Registrierkasse und entwendeten das Bargeld. Wie genau sie sich Zutritt zu dem Restaurant verschafften, ist aktuell noch Teil der Ermittlungen.

Anschließend brachen die Täter in zwei Geschäfte im selben Gebäudekomplex ein, indem sie jeweils die Eingangstür gewaltsam öffneten. Dort erbeuteten sie jeweils Bargeld im dreistelligen Bereich.

Doch das war den Gaunern offenbar noch nicht genug und sie verschafften sich zu einem weiteren Lokal im Gebäude Zutritt. Dort versuchten sie einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln und zerstörten eine Weinvitrine sowie die gelagerten Weinflaschen.