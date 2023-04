Einbrecher steigt in Chemnitzer Wohnung ein, während Kind (12) zu Hause ist

In Chemnitz sind über Ostern Einbrecher in mehrere Wohnhäuser eingestiegen. In einer Wohnung war gerade ein Kind zu Hause, als der Täter kam.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Böse Überraschung am Ostermontag: In Chemnitz waren Einbrecher in Wohnhäusern unterwegs.

In Chemnitz hat es an Ostern mehrere Einbrüche in Wohnhäuser gegeben. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlugen die Einbrecher zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr in den Stadtteilen Bernsdorf und Morgenleite zu. In der Zschopauer Straße wurde in das Wohnhaus eines 66-Jährigen eingebrochen. Die Diebe klauten aus einem Büro eine Geldkassette und Bargeld. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. In der Albert-Köhler-Straße ist ein Einbrecher in einem Wohnblock in eine Wohnung eingestiegen, die als Ferienwohnung genutzt wird. In den Räumen durchsuchte er dann eine Tasche. Allerdings blieb die Tat, die gegen 15.30 Uhr passierte, nicht unbemerkt. Chemnitz Crime Schlägerei in Chemnitzer City: Mehrere unbeteiligte Personen verletzt "Eine Zwölfjährige, die sich kurzzeitig allein in der Wohnung befunden hatte, war zunächst auf Klopfen an der Wohnungstür und dann auf das Aufbrechen der Tür aufmerksam geworden. Während das Kind eine Angehörige telefonisch verständigte, schloss es sich in einem Zimmer ein und wartete, bis der Täter verschwand", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: männlich



etwa 1,65 Meter groß und schlank



Glatze



blonder Bart



Tattoo im Gesicht

Die Polizei sucht Zeugen, denen der beschriebene Mann im Bereich Albert-Köhler-Straßen aufgefallen ist oder die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0371/3873448 entgegen.

Einbrecher klauen Computertechnik und Fotoausrüstung