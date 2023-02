Einbruchs-Serie in Chemnitz? Diebe klauen E-Bikes und Autoräder

Einen weiteren Einbruch gab es in der Nacht zu Dienstag ebenfalls auf dem Sonnenberg. In der Gießerstraße verschafften sich Unbekannte über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft. Die Beute: Mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von circa 500 Euro.

Im Laufe des Dienstags durchwühlten Unbekannte mehrere Schränke in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße.

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in mehrere Keller in Chemnitz ein. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Auch zahlreiche Kellereinbrüche wurden der Polizei in Chemnitz in den vergangenen Tagen angezeigt. Vor allem auf E-Bikes hatten es die Diebe dabei scheinbar abgesehen.

Im Ortsteil Kappel hebelten Unbekannte die Türen von zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Usti nad Labem auf. Aus einem der Abteile erbeuteten sie zwei rot-schwarze E-Scooter und verschiedene Werkzeugakkus im Gesamtwert von circa 1700 Euro.

Auf dem Kaßberg ließen die Einbrecher nicht nur ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Carver mitgehen, sondern auch gleich noch einen kompletten Autoradsatz und einen Koffer samt Kleidung und Windschutz. Die Beute aus dem Keller in der Barbarossastraße hat einen Wert von circa 6000 Euro.

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Marktsteig zwei Parzellen auf und verschwanden dann mit einem E-Bike des Herstellers Zündapp. Das grau-schwarze Damenfahrrad hat einen Wert von circa 1200 Euro. Zwei weitere E-Bikes wurden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Albrechtstraße entwendet. Die Elektrofahrräder haben einen Wert von circa 6300 Euro.