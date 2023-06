Er wollte Katzenfutter klauen: Ladendieb wird aggressiv und greift mehrere Personen an

Chemnitz - Ein Ladendieb (36) ist am Donnerstag in einem Chemnitzer Einkaufszentrum aggressiv geworden und wollte mehrere Personen angreifen.

Ein 36-Jähriger ist in einem Chemnitzer Geschäft aggressiv geworden, als er Katzenfutter klauen wollte. Die Polizei stellte eine Anzeige aus und erteilte einen Platzverweis. (Symbolbild) © 123rf/Torsten Rempt

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann gegen Mittag in einem Geschäft in der Sachsenallee. Dort fiel er Mitarbeitern auf, als der Deutsche mehrere Dosen Katzenfutter aus einem Regal nahm und in seinen Rucksack packte. Als er dann durch den Kassenbereich wollte, ohne das rund 20 Euro teure Tierfutter zu bezahlen, stellte sich ihm eine weitere Mitarbeiterin (25) sowie auch ein Kunde in den Weg.

"Sie setzten den sich heftig wehrenden Mann im Geschäft fest und übergaben ihn hinzugerufenem Sicherheitspersonal", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz und weiter heißt es in der Mitteilung:

"In der weiteren Folge beleidigte der 36-Jährige die Anwesenden wüst, schmiss eine Bierdose umher, sodass Verkaufsartikel beschädigt wurden (Sachschaden: rund 200 Euro), spuckte einen Mitarbeiter des Geschäfts an und versuchte weitere Personen zu schlagen."

Erst die hinzugerufene Polizei konnte dem Treiben des 36-Jährigen ein Ende setzen. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.