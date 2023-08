Er wollte sexuelle Handlungen vornehmen: 18-Jährige in Chemnitz begrapscht

Chemnitz - In der Nacht zu Dienstag wurde eine 18-Jährige im Chemnitzer Zentrum von einem fremden Mann begrapscht und geküsst.

Die Parkanlage am Falkeplatz. Hier passierte der sexuelle Übergriff. (Archivbild) © Harry Härtel/Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau gegen 1 Uhr unweit der Zentralhaltestelle unterwegs, wo sie auf den Unbekannten traf. Mit ihm lief sie anschließend durch die Innenstadt, die Bahnhofstraße entlang und bis zum Falkeplatz, wo sich beide auf eine Parkbank setzten.

"Dort habe der Mann sie mehrfach gegen ihren Willen am Hals, am Bauch und im Brustbereich geküsst. Außerdem versuchte der Täter mehrfach, an der jungen Frau sexuelle Handlungen vorzunehmen. Die 18-Jährige lehnte dies wiederholt ab und entfernte sich gegen 2.35 Uhr aus der Parkanlage", berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Von dem Unbekannten liegt nur eine vage Beschreibung vor: