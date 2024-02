08.02.2024 14:20 1.792 Erneut mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz

In Chemnitz gab es erneut mehrere Einbrüche in Autos auf dem Sonnenberg und in Schloßchemnitz.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Schon wieder wurden der Polizei in Chemnitz mehrere Autoeinbrüche gemeldet. Der Polizei in Chemnitz wurden erneut mehrere Autoeinbrüche gemeldet. (Symbolbild) © 123RF/urbanphotographer Die aktuellen Fälle betreffen die Chemnitzer Stadtteile Sonnenberg und Schloßchemnitz. Unbekannte Diebe brachen im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch gleich mehrfach auf dem Sonnenberg in abgeparkte Autos ein.

In der Markusstraße klauten sie eine Umhängetasche mit Wettgegenständen. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten die unbekannten Täter zu der Tasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Chemnitz Crime Baustellenzaun auf die Gleise geworfen: Zugführer kann Kollision nicht verhindern "Ein weiterer angegriffener VW Transporter befand sich auf einem Parkplatz in der Straße Planitzwiese. Auch hier wurde durch unbekannte Personen eine Seitenscheibe eingeschlagen und Musikboxen sowie Campingutensilien aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der Stehlschaden wird auf ca. 400 Euro und der Sachschaden auf etwa 500 Euro geschätzt", so die Polizei weiter. Nur wenige Meter entfernt wurde aus einem Mercedes eine Umhängetasche mit Wertsachen sowie mehreren Schlüsseln gestohlen. Hier beläuft sich der Stehl- und Sachschaden auf einen hohen dreistelligen Betrag. Polizei Chemnitz ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls In der Peterstraße wurde die Beifahrerscheibe eines VW zerstört. Geklaut wurde aus dem Auto ein auf dem Beifahrersitz befindlicher Rucksack mit Wertgegenständen sowie verschiedenen Medikamenten. Zwei bislang unbekannte Täter wurden in der Kanalstraße dabei beobachtet, wie sie eine Seitenscheibe eines Skoda einschlugen. Dann nahmen sie aus dem Fußraum des Autos einen Rucksack mit Kleidungsstücken mit. Hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und prüft Zusammenhänge. "Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, Wertsachen nicht unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zurückzulassen. Potentielle Täter benötigen oftmals nur wenige Sekunden, um in die Fahrzeuge einzudringen und Wertgegenstände zu stehlen", heißt es abschließend. Im Januar konnte die Polizei in Chemnitz nach einer Serie von Autoeinbrüchen eine Tatverdächtige (30) schnappen.

