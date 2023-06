Erneute Polizeieinsätze in der Chemnitzer City: Beamten beenden Prügelei am Wall

Chemnitz - Am Samstagabend kam es in der Chemnitzer City zum wiederholten Male zu einem Polizeieinsatz .

Ein Mann zückte offensichtlich bei der Auseinandersetzung ein Messer. © privat

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten Zeugen gegen 18.30 Uhr eine handfeste Auseinandersetzung in der Straße Am Wall zwischen etwa zehn bis zwölf Personen.

Die Einsatzkräfte vor Ort konnten wenig später einige der Beteiligten feststellen. Darunter war auch ein 33-Jähriger, der bei der Prügelei leicht verletzt wurde.

Im weiteren Verlauf stellte sich außerdem heraus, dass zwei beteiligten Männern im Alter von 23 und 33 Jahren ihre Umhängetaschen samt darin befindlichem Bargeld, Handys und persönlichen Dokumenten gestohlen wurde. Der Stehlschaden beläuft sich in Summe auf einige Hundert Euro.

Laut Zeugenaussagen zückte einer der Beteiligten bei der Prügelei auch ein Messer.