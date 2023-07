Frau (35) in Chemnitz umgebracht: Vom Täter fehlt jede Spur

Chemnitz - Schock-Fund in Chemnitz . In einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Hutholz wurde eine tote Frau (35) gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, gaben Zeugen einen Hinweis, dass die 35-Jährige seit einigen Tagen nicht mehr gesehen wurde und auch kein Kontakt zu ihr aufgenommen werden konnte. Polizei und Feuerwehr fuhren am Sonntagabend zu dem Haus in der Marie-Tilch-Straße.

"Die Kameraden der Feuerwehr verschafften sich Zutritt in die Wohnung der 35-Jährigen und fanden sie in einem der Räume leblos auf. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen", so Polizeisprecher Andrzej Rydzik (38).

Doch nicht nur das: So wie der Leichnam gefunden wurde, deutet alles auf einen gewaltsamen Tod der Frau hin. Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen.

"Zur Spurensicherung kam zudem die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen zum Einsatz. Für den heutigen Tag ist eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Leichnams vorgesehen", erklärt der Polizeisprecher weiter.