Frau rastet auf Aldi-Parkplatz aus und tritt gegen Kinderwagen mit Baby

Chemnitz - In Chemnitz hat eine Frau auf einem Supermarktparkplatz gegen einen Kinderwagen getreten.

Eine bislang unbekannte Frau hat in Chemnitz eine junge Familie attackiert. Sie hat gegen den Kinderwagen getreten. (Symbolbild) © 123RF/gritsiv

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag gegen 16.30 Uhr im Stadtteil Bernsdorf.



Eine 28 Jahre alte Frau war mit ihren Kindern, von denen eines in einem Kinderwagen lag, in einem Aldi-Markt an der Zschopauer Straße einkaufen.

In dem Markt wurde die Familie von einer unbekannten Frau angesprochen und beleidigt.

"Als die Mutter mit ihren Kindern wenig später den Discounter, der zwischen der Mansfelder Straße und der Rosa-Luxemburg-Straße gelegen ist, verließ, folgte ihnen die Unbekannte auf den Parkplatz. Dort soll sie wortlos gegen den Kinderwagen getreten haben, in dem sich ein vier Monate alter Säugling befand", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Nach der Attacke verschwand die Angreiferin in unbekannte Richtung.

Als die junge Mutter wieder zu Hause war, verständigte sie ihren Ehemann und brachte dann das Baby zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Tat habe keinen rassistischen Hintergrund, teilte die Polizei mit.