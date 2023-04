Fremder spricht Kinder auf Chemnitzer Spielplatz an und will sie küssen

Die Polizei geht bereits den ersten Hinweisen zu dem Mann nach. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sprach der ältere Mann an Ostermontag drei Kinder auf dem Spielplatz in der Dr.-Salvador-Allende-Straße an.

Dabei soll er geäußert haben, dass er die Kinder küssen möchte und lockte sie daraufhin in ein Gebüsch. Dort küsste er dann das älteste Kind auf die Wange.

Das betroffene Mädchen erzählte dies kurz darauf einem Bekannten, der noch versuchte, den Unbekannten zu verfolgen. Jedoch ohne Erfolg.