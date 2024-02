Gedenkstein in Chemnitz beschmiert: Polizei ermittelt!

Chemnitz - In Chemnitz wurde ein Gedenkstein beschmiert.

Schwarze Schmierereien auf einem Gedenkstein in Chemnitz. © Haertelpress

Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am gestrigen Montag auf Schmierereien an einem Gedenkstein auf einer Rasenfläche in der Wolgograder Allee aufmerksam gemacht.

Bislang unbekannte Täter beschmierten den Gedenkstein mit zwei schwarzen Schriftzügen.

"Hierbei handelte es sich einerseits um ein Schimpfwort auf einer Fläche von etwa 50 Zentimetern mal 70 Zentimeter und zum anderen um einen kleineren unleserlichen Text", teilte die Polizei mit.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.