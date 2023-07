22.07.2023 10:49 Juden-Hass in Chemnitz? Personen auf Synagogen-Gelände antisemitisch beleidigt

Nach einem Vorfall am Freitagmittag vor der Synagoge in der Stollberger Straße in Chemnitz ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Volksverhetzung.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nach einem Vorfall am Freitagmittag in Chemnitz ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Volksverhetzung. Ein Unbekannter soll am Freitag eine Frau und zwei Männer auf dem Gelände der Synagoge in der Stollberger Straße offenbar antisemitisch beleidigt haben. © Maik Börner Was ist bisher bekannt? Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll gegen 12.20 Uhr ein Unbekannter eine Frau und zwei Männer auf dem Gelände der Synagoge in der Stollberger Straße offenbar mit einem Handy gefilmt und danach antisemitisch beleidigt haben. Der Täter lief dann stadtauswärts in Richtung Stollberger Straße davon. Er konnte so beschrieben werden: Chemnitz Crime Polizei-Einsatz Am Wall in Chemnitz: Mann mehrfach beklaut etwa 70 Jahre alt

circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

hat eine normale Statur

graue Haare

trug ein kariertes, kurzärmeliges orange-gelbes Hemd mit Kragen

trug eine Brille mit abgedunkelten Brillengläsern Es werden weitere Zeugen gesucht, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat im Umfeld der Synagoge in der Stollberger Straße gemacht haben. Wer kann Hinweise zum unbekannten Täter geben? Unter der Telefonnummer 0371 387-3448 nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz Hinweise entgegen.

Titelfoto: Maik Börner