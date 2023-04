Jugendlicher in Chemnitz bedroht: Mann verlangt Geld

Chemnitz - Am Samstag wurde ein Jugendlicher (16) auf dem Chemnitzer Sonnenberg bedroht.

Zeugen hatten den Vorfall bemerkt und bereits die Polizei verständigt, sodass der 23-Jährige noch am Tatort gestellt werden konnte.

"Währenddessen bedrohte der 23-Jährige den 16-Jährigen mit einem Nothammer", teilte die Chemnitzer Polizei am Sonntag mit.

Der 16-Jährige war gegen 14.15 Uhr auf dem Gehweg in der Fürstenstraße unterwegs, als ihm ein Mann (23) mit einer Begleiterin entgegenkam.

"Der Deutsche wurde vorläufig festgenommen und wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz am Amtsgericht einem Richter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung dauern indes an", so die Polizei.