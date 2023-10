Kripo Chemnitz stellt 16 Kilogramm Marihuana sicher: 27-Jähriger im Knast

"Weiterhin stellten die Beamten in dem Auto etwas mehr als 2000 Euro Bargeld, mehrere Messer, Reizgas und Pyrotechnik sicher. Der Deutsche wurde festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen musste die linke sowie mittlere Fahrspur der Autobahn zeitweise gesperrt werden", so die Polizei weiter.

In der Wohnung des 27-Jährigen fanden die Einsatzkräfte 23.500 Euro Bargeld, das sichergestellt wurde.

Bei einem 26-jährigen Deutschen wurde ein Kilogramm Marihuana, drei Cannabispflanzen und auch Betäubungsmittel- und Konsumutensilien sichergestellt. Der Mann wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

"Auf Antrag der Chemnitzer Staatsanwaltschaft ist der 27-Jährige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt", teilte die Polizei weiter mit.

Der 26-Jährige wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen laufen.