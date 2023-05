Linke Graffiti-Schmierereien in Chemnitz: 15.000 Euro Schaden!

Chemnitz - Linke Schmierfinken haben in Chemnitz-Wittgensdorf mehrere Hausfassaden besprüht!

Graffiti-Ärger in Chemnitz-Wittgensdorf: Unbekannte schmierten linke Schriftzüge an elf Hausfassaden. © Haertelpress

Offenbar schlugen die Täter in der Nacht zum Montag zu. Die Schmierfinken besprühten in der Unteren Hauptstraße und am Querweg insgesamt elf Hausfassaden mit Graffiti.

"Die Täter schmierten dabei Symbole und Schriftzüge mit politischem Inhalt", so ein Polizeisprecher.

Durch diese Aktion entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro!