Mädchen (9) bei Pfefferspray-Attacke in Chemnitz verletzt

13.08.2023

Am Samstag hat ein bislang unbekannter Mann in einem Chemnitzer Imbiss an der Reitbahnstraße Pfefferspray versprüht. Es gab zwei Verletzte, darunter ein Kind.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am Samstagmittag ist es in einem Chemnitzer Imbiss zu einer Pfefferspray-Attacke gekommen. Ein Mann versprühte am Samstag in Chemnitz in einem Imbiss plötzlich Pfefferspray. (Symbolbild) © 123rf/diy13 Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, versprühte ein bislang unbekannter Mann in einem Imbiss an der Reitbahnstraße gegen 12.45 Uhr Pfefferspray. Nach der Attacke flüchtete er. Ein 28 Jahre alter Mann und ein neunjähriges Mädchen wurden verletzt. Sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Chemnitz Crime Mann bei Schlägerei in Chemnitzer Zentrum verletzt Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß



schwarze Haare und dunkler Teint



dunkel gekleidet



hatte eine schwarze Umhängetasche dabei

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen, denen der beschriebene Mann im Bereich der Reitbahnstraße/Annenstraße/Moritzstraße aufgefallen ist. Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371387102 entgegen.

