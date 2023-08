Rentner bei Attacke auf Chemnitzer Kaßberg verletzt

Chemnitz - In Chemnitz wurde ein Rentner (77) von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Es werden Zeugen gesucht.

Ein Senior wurde bei der Attacke verletzt. Der 77-Jährige kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Chemnitzer Polizei am Sonntag mitteilte, passierte die Tat bereits am vergangenen Montag (31. Juli) gegen 13.30 Uhr. Der 77-Jährige war zu Fuß an der Weststraße unterwegs, als ihm zwischen Hohe Straße und Kaßbergstraße ein Mann entgegenkam.

"Der Unbekannte habe ein Fahrrad geschoben, sei dabei auf den Senior zugekommen und habe ihn immer weiter gegen eine dortige Mauer gedrängt, bis sich beide letztlich gegenüberstanden. Im weiteren Verlauf schlug er dem 77-Jährigen ins Gesicht und verschwand in Richtung Kaßbergstraße", so eine Polizeisprecherin.

Eine Zeugin entdeckte den verletzten Mann und leistete Erste Hilfe. Er kam schließlich ins Krankenhaus. Bei der Tat wurde die Brille des Senioren beschädigt.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: