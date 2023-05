11.05.2023 10:32 Mann im Chemnitzer Zentrum geschlagen und beklaut: Notaufnahme!

In Chemnitz ist am Mittwochabend in der Straße Am Wall ein Mann (40) getreten und beklaut worden. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - Raubstraftat am Mittwochabend im Chemnitzer Zentrum! In der Straße Am Wall ist am Mittwochabend ein Mann geschlagen und getreten worden. (Archivbild) © Haertelpress Gegen 19.35 Uhr schlugen und traten laut Polizei in der Straße Am Wall zwei unbekannte Täter auf den 40-Jährigen ein. Außerdem klauten sie ihm noch zwei Schachteln Zigaretten. "In der Folge nutzten weitere Täter die hilflose Lage des Geschädigten aus und entwendeten noch Bargeld aus der Geldbörse", so die Polizei weiter. Der 40-Jährige wurde zur Behandlung in die Zentrale Notaufnahme gebracht. Chemnitz Crime Chemnitz: Täter klaut Auto und lässt es dann auf einer anderen Straße stehen Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen. Erst vor knapp zwei Wochen hatte es Am Wall eine Schlägerei gegeben.



Titelfoto: Haertelpress