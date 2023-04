23.04.2023 13:25 Mann in Chemnitz niedergeschlagen? Polizei sucht Zeugen zu Vorfall

Am Samstag meldete sich ein Mann an der Information im Kaufland in der Sachsen-Allee in Chemnitz. Er sagte, er sei geschlagen worden. Die Polizei ermittelt.

Von Lea Wunderlich

Chemnitz - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Samstagabend im Bereich der Sachsen-Allee in Chemnitz. Der verletzte Mann meldete sich am Samstagabend an der Kaufland-Info in der Sachsen-Allee. (Archivbild) © Sven Gleisberg Gegen 20.45 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zum Thomas-Mann-Platz gerufen. Dort hatte sich ein Mann (40) an der Kaufland-Info in der Sachsen-Allee gemeldet und sagte, er sei geschlagen worden. "Nach ersten Informationen soll er von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen haben, in der Folge gestürzt sein und kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben", teilte die Polizei am Sonntag mit. Chemnitz Crime Attacke im Chemnitzer Zentrum: Mann angegriffen und beklaut! Zum Täter sind keine Angaben bekannt. Der leicht verletzte 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise werden im Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371387102 entgegengenommen.

Titelfoto: Sven Gleisberg