Mehr als zwei dutzend Rotlicht-Verstöße bei Kontrolle in Chemnitz

An Kreuzungen mit einem grünen Pfeil, muss man bei roter Ampel erstmal an der Stopplinie halten, bevor man weiterfahren darf. Da halten sich nicht alle Fahrer dran. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Kontrollen fanden am Donnerstag zwischen 16 und 17.45 Uhr in Schlosschemnitz an der Ampel Christian-Wehner-Straße/Blankenauer Straße. Die "Grünpfeil"-Regelung besagt, dass man vor dem Fahren an einer Kreuzung mit grünem Pfeil (Verkehrszeichen 720) bei Rot an der Haltelinie stoppen muss, bevor man auf die Kreuzung fährt.

"Diese Regelung missachteten während der knapp zweistündigen Kontrollzeit von insgesamt 28 kontrollierten Fahrzeugen 25 Fahrzeugführer. Diese Ordnungswidrigkeit wird mit 70 Euro Bußgeld und einem Punkt im Verkehrszentralregister geahndet", teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag zu den Kontrollen mit.

Die Rotlichtverstöße blieben glücklicherweise ohne Folgen für andere Fahrer, anders als auf dem Sonnenberg. Eine VW-Fahrerin (56) war am Freitag offenbar bei Rot in die Kreuzung Hainstraße/Palmstraße eingefahren und kollidierte dabei mit einem anderen VW (Fahrer: 61). Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizei verletzt.