Mehrere Auto-Einbrüche in Chemnitz: Golf-Ausrüstung, Tasche und Geldbörse geklaut

Am Wochenende sind im Ortsteil Schloßchemnitz Teile einer Golfausrüstung aus einem Auto geklaut worden.

Der Tatzeitraum liegt nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 18.10 Uhr und Samstag, 12 Uhr. Unbekannte schlugen bei dem in der Winklerstraße abgestellten Mercedes eine Seitenscheibe ein. Dann durchsuchten die Täter den Innenraum und machten sich mit ihrer Beute davon. Laut Polizei entstand ein Stehl- und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1100 Euro.

Auch im Chemnitzer Ortsteil Altendorf waren unbekannte Diebe am Werk. In der Nacht auf Freitag schlugen sie die vordere rechte Seitenscheibe eines in der Zinzendorfstraße geparkten Smart ein. Dann konnten sie eine Geldbörse mit Bargeld, EC-Karten und persönlichen Dokumenten klauen.

Der Bestohlene ließ sofort alle Geldkarten sperren. Die unbekannten Täter hatten damit allerdings schon mehrere kleine Einkäufe über die kontaktlose Bezahlfunktion getätigt. Am Smart entstand durch den Einbruch Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Und auch im Ortsteil Schönau schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Transporters ein. Aus dem Wagen, der in der Anton-Günther-Straße in Chemnitz-Schönau abgestellt war, entwendeten die Diebe in der Nacht zum Freitag eine Tasche, die auf dem Beifahrersitz abgelegt worden war. Hier entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro und 250 Euro Stehlschaden.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen.