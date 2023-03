Mehrere Fälle am Wochenende: Einbrecher treiben in Chemnitz ihr Unwesen

Am Wochenende sorgten in Chemnitz mehrere Einbrüche für Ärger. (Symbolbild). © 123rf/andreypopov

Vermutlich am Wochenende stiegen bisher Unbekannte in ein Bürogebäude nahe der Dresdner Straße im Stadtteil Hilbersdorf ein. "Im Inneren hebelten sie sechs Büroräume auf und durchsuchten die Räumlichkeiten", so ein Polizeisprecher.

Dabei wurden Computer, Autoschlüssel und Fahrzeugpapiere gestohlen. Mit den Fahrzeugschlüsseln wurden auch zwei abgestellte Autos gestohlen - ein blauer Renault Trafic und ein orangefarbener Ford Fiesta.

Ebenfalls am Wochenende wurde in ein Wohnhaus im Stadtteil Borna-Heinersdorf eingebrochen. Dabei verschafften sich die Täter Zugang zu einer Doppelhaushälfte in der Straße "Am Bahrehang".

"Im Inneren durchwühlten sie Schränke auf der Suche nach Brauchbarem. Letztlich verschwanden sie mit Schmuck und Bargeld", so die Polizei. Der Sachschaden geht in die Tausende!

Auch ein Geschäft wurde am Wochenende Opfer eines Einbruches: In der Blücherstraße im Lutherviertel brachen die Täter in einen Laden ein. Dabei stahlen sie Zigarettenschachteln, Armbanduhren und Geldbörsen. Auch hier soll der Sachschaden in die Tausende gehen.