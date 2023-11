14.11.2023 16:39 802 Mehrere Fahrzeuge in Chemnitz beschädigt: Rollstuhlfahrer fährt gegen Autos

In der Nacht zum Dienstag sind in Chemnitz sechs geparkte Autos in der Flemmingstraße beschädigt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz-Altendorf hat in der Nacht zum Dienstag ein Rollstuhlfahrer offenbar mit Absicht mehrere Autos beschädigt. In Altendorf sind sechs geparkte Autos beschädigt worden. (Symbolbild) © 123RF/irontrybex Gegen 2.40 Uhr hörte eine Zeugin in der Flemmingstraße kratzende und knallende Geräusche. Sie schaute gemeinsam mit einem Kollegen nach und die beiden trafen auf einen Rollstuhlfahrer (39), der laut Polizei offenbar mutwillig mit dem Rollstuhl gegen mehrere geparkte Autos gefahren war. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge (Ford, Hyundai, Peugeot, VW, Opel, Audi) beschädigt. Chemnitz Crime Festnahme nach Nazi-Parole auf Palästina-Demo in Chemnitz "Gegen den libyschen Staatsangehörigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt", so die Polizei weiter. Wie viel Schaden dabei entstand, ist noch unklar.

